Emekliler için kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihi ve detaylar belli oluyor!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:10

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:10

2025 yılı başında emekliler, yılın ilk bayram ikramiyesini aldı ve şimdi gözler ikinci bayram ikramiyesinin ödemelerine çevrildi. Haziran ayının ilk günlerinde, kurban bayramı öncesinde yapılacak olan ödemeler, zamlı tutarlarla emekli maaşlarına eklenerek hesaplara yatırılacak. Bu yıl kurban bayramı 6 ile 9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı'nın 6-9 Haziran tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Emekli aylığı alan tüm mevcut emekliler ile yeni emekli başvurusu yapanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Ancak ikramiyeden faydalanmak için emekli aylığının bayramın bulunduğu ayda bağlanmış olması gerektiği belirtiliyor.

Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunanlar, yılın ilk ikramiyesini alırken, nisan ve mayıs ayında başvuranlar ise ikinci bayram ikramiyesinden faydalanacak. Özellikle mayıs ayında başvuru yapanların, 1 Haziran itibarıyla maaşlarının bağlanması nedeniyle kurban bayramı ikramiyesinden faydalanması mümkün olacak.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Kurban bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin, mayıs ayı sonuna kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurular tamamlandığında ve aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişmese de emeklilik hakkı kazananlar aylıkları bağlandığında ikramiyelerini alabilecek. Ancak mayıs sonrasında yapılan başvurular için ikramiye ödemesi 2026 yılına sarkacak.

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARLARI

2025 yılı için yapılan düzenlemeyle bayram ikramiyesi tutarı artırıldı. Emekli maaşı alanlar 4 bin TL ikramiye alırken, ölüm aylığı alan hak sahipleri için ikramiye tutarı, aylık oranına göre değişecek:

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlar: 3 bin TL

3 bin TL Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlar: 2 bin TL

2 bin TL Ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanlar: Bin TL

Birden fazla dosyadan aylık alan hak sahiplerine, en yüksek ödeme yapılan dosya üzerinden ikramiye hesaplanacak.

Emekliler, Kurban bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerini almayı beklerken, yeni emekli olacak yurttaşların da başvurularını mayıs ayı içinde tamamlaması büyük önem taşıyor. Bu sayede hem zamlı ikramiyeden yararlanabilecekler hem de bayram öncesinde maddi destekten faydalanmış olacaklar.