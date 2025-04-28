Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:03

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:03

2025/1 TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapacak adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, TUS kontenjanları ve taban puanları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 TUS 1 tercih kılavuzu

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları ve taban puanlar henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacak. Geçtiğimiz sene 2. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları ilan edilmişti. Kılavuzda bölümlerin toplam alım yapacağı kontenjan, özel ve genel şartları ve diğer bilgiler yer alıyor.

TUS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS tercihleri henüz başlamadı. TUS tercihleri genellikle sınav sonuçları açıklandıktan yaklaşık 2,5 ay sonra başlıyor. ÖSYM 2025 takvimi ile TUS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından tercih süreci başlayacak.

TUS TERCİH TAKVİMİ 2025

TUS tercihlerinin başlamasıyla birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihler online olarak yapılacak. Sürecin başlaması ve gelişmelerin anlık takibi için adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları yakından izlemesi büyük önem taşıyor.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi içinde tercihler tümüyle de iptal edilebilecektir. Adaylar tarafından tüm tercihler silinip iptal edilirse istenildiği takdirde adaylar, tercih süresi içinde yeniden tercih yapabileceklerdir.

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Yapılan tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır.

TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü, 2024-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Adayların tercih işlemi yapabilmeleri için, sınavdan sonra T.C. Kimlik /Y.U. Numaralarındaki değişiklikleri tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.