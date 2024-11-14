MEB, mesleki ve teknik eğitimin her parçasını işveren için seferber edecek

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 10:11

İktidar gerici ve piyasacı eğitime yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. MEB, mesleki ve teknik eğitimi, özel sektörün gereksinimlerine ve isteklerine göre şekillendirirken, öğrencileri okul yerine fabrika ve üretim atölyelerine yönlendiriyor. Bakanlık, mesleki ve teknik eğitimin öğretim izlencesini (müfredat) ve öğrencileri özel sektöre bütünleşikleştirme çalışmalarına öğretmenleri de kattı. Bu kapsamda özel sektörle eşgüdümlü olarak mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sürdürmek için Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde 14 tane “sektörel mükemmeliyet merkezi (SMM)” kurdu.

AB FONLARINA ERİŞİM OLANAĞI BULUNUYOR

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’nce kurulan SMM’ler sektörle işbirliği yapılarak, öğretmenlerin gelişim gereksinimlerini belirlemek ve son teknolojik gelişmelerle işbaşında eğitim çalışmalarını eşleştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca SMM’lerin Avrupa Birliği (AB), Avrupa ve Asya Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası fon kaynaklarına da erişim olanağı bulunuyor. Bakanlık, Ekim 2019’da “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 Dönemi Programlaması” kapsamında AB’yle “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Opersayonu (METEK III) Operasyonel Anlaşması” imzalamış ve çalışmalarına 2021’de başlamıştı.

YÖNERGE NİSANDA ÇIKMIŞTI

Bakanlık, AB’yle yapılan anlaşma kapsamında “Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”sini ise nisan ayında yayımlamıştı. Yönergede SMM’lerin amacı ise “Mesleki ve teknik eğitim ile sektör ve ilgili sosyal ortaklar arasında iş birliğini esas alarak öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini ve sektörde yaşanan gelişmelere uyumunu destekleyici faaliyetler yürütmek” olarak duyuruldu. SMM’nin çalışma kapsamı da şu ifadelerle açıklandı:

“Merkezler, bakanlığa bağlı resmî ve özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan atölye ve laboratuvar, fizik, kimya/kimya teknolojisi, biyoloji, matematik ve İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin sağlanması ve mesleki ve teknik eğitimde öğretimi yapılan meslek alan ve dallarına ait öğretim programları ve ders materyalinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili olarak; sektördeki yenilik ve gelişmeler doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını ve öğretim programı ile ders materyali güncelleme ihtiyacını tespit etmek.”

‘FONLARIN SEKTÖRE AKTARIMI’

SMM’lerin açılmasını Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimci Nurcan Korkmaz, “Kullanılan kavramın, mükemmeliyet merkezinin, eğitimle bir alakası bulunmuyor. Bu başlı başına piyasacı bir anlayışın ürünü olarak gözüküyor. Öğretmenleri de sektöre uygun hale gelen bir eleman kimliğine dönüştürmeyi hedefliyorlar. Mesleki ve teknik eğitimin her bir paydaşı işverenin vicdansızlığına terk ediliyor. Merkezlerin uluslararası fonlara erişim imkanının bulunması da merkezler üzerinden uluslararası fonların özel sektöre aktarılmasını sağlamak anlamına gelmektedir. Binaların açılması, içindeki ihtiyaçlar fonlarla açılacak ihalelerle sağlanacak. Bu sayede eğitim üzerinden fonların rant kaynağına dönüşmesini amaçlıyorlar. Bununla birlikte bu fonların alınması için geliştirilen bir proje de olabilir. Daha önce örnekleriyle dolu bu yöntemi gördük. Eğer böyleyse merkezler, birkaç yıl sonra kapanacak ve fonların yine yandaş ve özele aktırımını sağlayacak araçlar olacaktır” dedi.