MEB, mülakat sonuçlarını açıklamasına karşın sıralamaları paylaşmadı

Yayınlanma: 27.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 04:00

Eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) mülakat sonuçlarını uzun süre açıklamamasının ardından önceki gece açıklamasına, buna karşın sıralamaları duyurmamasına tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Danıştay’ın kararını bekledikleri için 20 bin öğretmen atanmasına ilişkin mülakat sonuçlarının açıklanmadığını duyurmuştu. Sonrasında mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden ulaşıma açılmıştı. Ancak kısa bir süre sonra sistem kullanıcılara kapatılmıştı. MEB, Tekin’in, “Açıklamak için Danıştay’ın kararını bekliyoruz” dediği mülakat sonuçlarını Danıştay kararı gelmeden önceki gece saat 22.00’de açıkladı. Bakanlık sonuçları açıklamasına karşın sıralamaları paylaşmadı.

Öğretmen adaylarının 63 gündür bekletildiğini ifade eden Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “MEB, eğitim politikalarında tutarsızlığı adeta bir ilke haline getirmiştir. Sonuçların 22.00’de açıklanması bakanlığın süreci ne denli keyfi yönettiğini göstermektedir” diye konuştu.

‘ŞEFFAFLIK İLKESİNE AYKIRI’

Tekin’in, öğretmen adaylarını belirsizlik içinde, öğrencileri de öğretmensiz bıraktığını vurgulayan Özbay, “Görüyoruz ki Danıştay kararı olmadan da sonuçları açıklamak mümkündü. Bu durum, bakanlığın süreç boyunca öğretmenlerimizi oyaladığını ve kamuoyuna yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu kanıtlıyor. Yönetmelik değişiklikleri ve ‘Danıştay kararı’ bahanesi, asıl niyetin sözleşmeli öğretmenliği kalıcı bir iş modeli haline getirmek olduğunu gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın sıralamaları paylaşmamasını da değerlendiren Özbay, “Bunun şeffaflık ilkesine açıkça aykırı olduğuna ve sürecin adil yürütülüp yürütülmediği konusunda kamuoyundaki şüpheleri artırdığına” değindi.

‘MÜLAKAT ADALETSİZLİK’

Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Alper Öğretici, “Öğretmenler tercihlerini neye göre yapacak? Sıralamanın olmadığı yerde puanın bir önemi olmaz. Danıştay bahanesi ile aylardır bekletilen öğretmenlerimizin sıralamaları bir an önce açıklanmalıdır. Tekrar söylüyoruz, mülakat haksızlıktır, adaletsizliktir” diye konuştu.

Bakan Yusuf Tekin’i “eğitimde kaosun nedeni” olmakla suçlayan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu da “Tekin’in, mülakatlarda adaletsizliğin bilerek isteyerek planlayıcısı olduğunu” belirterek “İstifa etmesi ülkenin geleceği için hayırlı olacağını” kaydetti.