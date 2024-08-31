'MEB mülakat sonuçlarını neden açıklamıyor?'

Yayınlanma: 31.08.2024 - 16:29

Güncelleme: 31.08.2024 - 16:29

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, mülakat sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kuruoğlu, MEB’in mülakat sonuçlarını açıklamamak için açılan davaları bahane ettiğini söyledi. Mülakata karşı olduklarını belirten Kuruoğlu, “Mülakata karşıyız ancak yapılan mülakatın sonuçları neden açıklanmıyor?” dedi. Kuruoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak mülakatları kaldıracağını söylediğini anımsattı. Bu kapsamda Kuruoğlu, "Yusuf Tekin bakan olunca tüm sözler unutuldu. Sayın Tekin canhıraş bir şekilde mülakatı savundu. Geçmişte eleştirdiğimiz, başarısız dediğimiz bakanlar döneminde dahi böyle bir skandal yaşanmadı. Sayın Tekin şimdi çıkmış, topu yargıya daha doğrusu dava açanlara atmaya, onları sorumluymuş gibi göstermeye çalışıyor" dedi. Kuruoğlu, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Bu işin altında gerçekte ne var? Mülakat sonuçlarını açıklamaktan sizi alıkoyan nedir? Açıkladığınız zaman kıyamet kopar endişesi mi yaşıyorsunuz? Bundan kaçış yok, er veya geç açıklayacaksınız. Size sadece yazıklar olsun diyoruz. Hürriyetçi Eğitim-Sen olarak susmayacak, ne gerekiyorsa ortaya koymaktan geri durmayacağız"