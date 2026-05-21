MEB önünde diplomalarını çamaşır ipine astılar

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının 5 yıldır açılmaması, binlerce eğitim emekçisinin kariyer hakkını engelledi. Diplomaların karşılığını göremediğini, kariyerlerin adeta askıya alındığını belirten eğitim emekçileri Milli Eğitim Bakanlığı önünde, diplomalarını çamaşır ipine asarak taleplerini haykırdı.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) öncülüğünde gerçekleşen eylemde talepler şu ifadelerle açıklandı:

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları derhâl açılmalı, sınav takvimleri gecikmeye mahal vermeden açıklanmalıdır. Sınavlar yönetmelikte açıkça belirtilecek tarihlerde, en geç iki yılda bir yapılmalıdır. Sınav takvimi Millî Eğitim Bakanlığı Çalışma Takvimi’nin ayrılmaz bir parçası hâline getirilmelidir. Sınav soruları kadro ve görev tanımlarıyla uyumlu, ölçülebilir, anlaşılır ve adil zorluk düzeyinde hazırlanmalıdır. Geçmişte kadroların boş kalmasına neden olan aşırı zorlayıcı uygulamalara son verilmelidir. Sınava tabi kadrolara yapılan sınavsız atamalar iptal edilmeli; kariyer ve liyakat ilkesi yalnızca kâğıt üzerinde değil, fiilen hayata geçirilmelidir.”