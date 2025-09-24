Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 17:42:00
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için ülke genelinde uygulanacak yazılı ortak sınav takvimini duyurdu. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman? 2025-2026 MEB 1. dönem 1. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ortak sınav tarihlerini merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 yılı yazılı ortak sınav takvimini açıkladı. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman? 2025-2026 MEB 1. dönem 1. ortak sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

Image

MEB ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

Kasım ayında düzenlenecek 1. dönem 1. yazılı sınavları şu şekilde gerçekleştirilecek:

7. sınıf Türkçe: 4 Kasım Salı

sınıf Türkçe: 5 Kasım Çarşamba

sınıf Matematik: 6 Kasım Perşembe

dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da yapılacak:

sınıf Türkçe: 7 Nisan Salı

sınıf ve 8. sınıf Matematik: 8 Nisan Çarşamba

sınıf Matematik: 9 Nisan Perşembe

sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan Cuma

dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da uygulanacak:

sınıf Matematik: 2 Haziran Salı

sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran Çarşamba

Ortak sınavlar, 7 sorudan oluşan açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı formatında uygulanacak olup, her sınavın süresi 40 dakikadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınavlara hazırlanabilmesi için örnek soruları sınavlardan önce yayımlamaktadır.

