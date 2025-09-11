Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Öğrenciler derslerin başlamasıyla birlikte ortak sınav tarihlerini merak ederken, Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 yılına ait yazılı ortak sınav takvimini paylaştı. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 1. dönem 1. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

MEB ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

Kasım ayında düzenlenecek 1. dönem 1. yazılı sınavları şu şekilde gerçekleştirilecek:

7. sınıf Türkçe: 4 Kasım Salı

sınıf Türkçe: 5 Kasım Çarşamba

sınıf Matematik: 6 Kasım Perşembe

dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da yapılacak:

sınıf Türkçe: 7 Nisan Salı

sınıf ve 8. sınıf Matematik: 8 Nisan Çarşamba

sınıf Matematik: 9 Nisan Perşembe

sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan Cuma

dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da uygulanacak:

sınıf Matematik: 2 Haziran Salı

sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran Çarşamba

Ortak sınavlar, 7 sorudan oluşan açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı formatında uygulanacak olup, her sınavın süresi 40 dakikadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınavlara hazırlanabilmesi için örnek soruları sınavlardan önce yayımlamaktadır.