MEB, ortaokul öğrencilerini ‘sermayenin talebine’ göre meslek eğitimine yönlendirecek

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

İstanbul’da dün “Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi” düzenlendi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Tekin, okulların pazartesi günü “Çanakkale’den Gazze’ye vatan savunması ve bağımsızlık mücadelesi” dersiyle başlayacağını açıkladı. Ayrıca, bu yıldan itibaren meslek ortaokullarını açmayı planladıklarını belirten Tekin, “Türkiye’nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için dört yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık” ifadelerini kullandı. Eğitimciler söz konusu açıklamalara tepki gösterdi.

‘LİSEDE BİLE BAŞARISIZ’

Eğitim-Sen İstanbul 9 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Özev, ilk ders konusu için “Ekonomi yüzünden öğrenciler okula boş beslenme çantalarıyla gelecek. Gerçek sorun budur” dedi.

Meslek ortaokulları açılması kararına tepki gösteren Özev, “MESEM’lerde öğrenciler okulda olmaları gereken bir çağda sanayiye iş gücü olarak gönderiliyor. Onlarca öğrenci iş cinayetine kurban gitti. Proje daha lisede bile başarısız olmuşken bunu ortaokul seviyesine indirmek yanlış” şeklinde konuştu.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı Ömer Yılmaz ise, “Biz çocuklar işletmelerde ölüyor diyoruz, onlar bu yaşı daha ortaokullara indirerek daha da katmerliyorlar. Çocukların o yaştaki ihtiyacı meslek edinmek değil. Çocuklarımızı eğitimin içerisinde tutmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.