12.03.2026 18:51:00
Binlerce öğretmen adayının büyük bir heyecanla beklediği MEB sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları için geri sayım sona erdi. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2025 sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda açıklanarak binlerce öğretmen adayının gündemine oturdu. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Image

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan yerleştirmelerin ardından boş kalan kadrolar için ek atama sonuçları açıklandı. Bakanlık açıklamasında, 24 Kasım 2025’te gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından, başvurusu onaylanan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 144 öğretmenin daha sözleşmeli olarak atandığı belirtildi.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, atama sonuçlarına pbs.meb.gov.tr/sonuc adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle erişebilecek.

