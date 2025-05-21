Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve musiki-müzik alanında eğitim veren okullara giriş için başvuru kılavuzunu 20 Mayıs 2025 tarihinde resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden yayımladı. Peki, MEB yetenek sınavı başvurular ne zaman alınacak? Yetenek sınavı tarihi belli oldu mu?

MEB YETENEK SINAVI 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri 26 Haziran'da ilan edilecek, sınavların yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi ise 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz'da ilan edilirken, asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek, bu kontenjanlar için 18-22 Ağustos tarihlerinde tercihler alınacak. Ek yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta ilan edilecek ve kayıt hakkı kazananların işlemleri 25-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

MEB 2025 YETENEK SINAVI KILAVUZU YAYINLANDI!

MEB’in yayımladığı kılavuza göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Başvurular, öğrencilerin kayıtlı olduğu ortaokul müdürlükleri aracılığıyla veya bireysel olarak e-Okul üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kılavuzda, başvuruların ücretsiz olduğu ve öğrencilerin en fazla iki farklı okul veya program için başvuru yapabileceği belirtildi. Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik bilgileri, 8. sınıf öğrencisi olunduğuna dair belge ve yetenek sınavına katılım için özel şartlar (örneğin, sağlık raporu veya portfolyo) yer alıyor. Geç başvuru tarihi ise kılavuzda 30 Haziran 2025 olarak açıklandı.