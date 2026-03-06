MEB yönetmeliğini değiştirdi: İlçe müdürleri için 'proje okul' şartı

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 5 Mart 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanabilmek için aranan şartlara yeni bir kriter eklendi. Buna göre “özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında müdürlük yapmış olmak” da ilçe milli eğitim müdürü olabilmenin koşulları arasında yer aldı.

Yönetmelikte yer alan ifadeye göre ilçe milli eğitim müdürü olabilmek için “özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu müdürlüğü veya doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kurum müdürlüğü görevinde en az dört yıl asaleten görev yapmış olmak” şartı aranacak.

PROJE OKULU NEDİR?

Proje okulları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve “özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları” statüsünde bulunan okullardır. Bu okullarda öğretmen ve yönetici atamaları klasik atama sisteminden farklı olarak doğrudan Bakan onayıyla yapılabiliyor.

Proje okulu uygulaması 2014 yılında yürürlüğe giren 6528 sayılı kanun ile başlatıldı. Bu düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bazı okullara öğretmen ve yönetici atamalarını merkezi sınav, hizmet puanı ya da kıdem gibi kriterler dışında doğrudan yapabilme yetkisi verildi.

Daha sonra bu düzenleme, 2024 yılında çıkarılan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 22’nci maddesi ile yasal zemine taşındı. Söz konusu maddeye göre proje okullarına yapılacak öğretmen ve yönetici atamalarında Bakan onayı esas alınıyor.

“LİYAKAT YERİNE SİYASİ YAKINLIK”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitimci Feray Aytekin, söz konusu düzenlemenin eğitim yönetiminde liyakat tartışmalarını daha da büyüteceğini belirtti. Aytekin, proje okullarının uzun süredir siyasal kadrolaşma eleştirilerinin odağında olduğunu söyledi. Aytekin, “Proje okulları uygulaması başladığı günden bugüne siyasal kadrolaşmanın adı oldu. Önceki gün Resmî Gazete’de yayımlanan son düzenleme ile özel program ve proje uygulayan okullarda en az dört yıl görev yapmış müdürlerin ilçe milli eğitim müdürü olarak görevlendirilebilmesinin önü açılıyor” dedi.

“ÖĞRETMENLER KAYBEDİYOR”

Eğitim sisteminde liyakat ilkesinin zayıflatılmasının öğretmenlik mesleğini de doğrudan etkilediğini vurgulayan Aytekin, “Liyakati kaybettiğimiz her gün öğretmenler, öğretmenlik mesleği kaybediyor. Öğretmenlerin kaybettiği her gün ise öğrenciler ve ülkemiz kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Aytekin, eğitim yönetiminde emek, eşitlik, liyakat ve adalet yerine siyasi iktidara yakınlığın temel kriter haline getirildiğini belirtti. ,