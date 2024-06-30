MEB’den çocuk işçiliğe yeni kılıf

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimde özel sektörün etkinliğini artıracak yeni bir imza daha attı. Bakanlık tarafından dün Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı kurum açma, kapatmaya yönetmeliği” ile işletmelere okul açma izni verildi. Değişiklikle; bakanlıkla protokol imzalayan kurum, kuruluş ve işletmelere ait fabrika ve tesisler ile OSB ve üretim merkezleri içinde “örgün veya yaygın eğitim merkezleri” açılabilecek.

Eğitimci Nurcan Korkmaz, söz konusu düzenlemeyi Cumhuriyet’e değerlendirdi. Korkmaz, bu kararlarla bakanlığın mesleki ve teknik eğitimi sermayeye devrettiğini söyleyerek “Bu yolla öğretmenleri ve öğrencileri olduğu gibi sermayenin hizmetine sunmuş olacaklar. Ucuz işgücüne döndürülecek” dedi. Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Eğitim planlaması kamunun görevi olmasına karşın, mesleki ve teknik eğitim planlamasını da sermayeye devretmiş oluyoruz. Sermaye istediği alanda okul türü açacak ve buna göre görevlendirme isteyecek. Bu, sermayenin istediği gibi okulu açabilmesi ve kapatabilmesi anlamına geliyor. Bu durumda öğretmen planlaması ne olacak.” Bakanlık ayrıca Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınların iş edinme ve sosyal yaşama katılımalarını sağlamak amacıyla kurulan “Olgunlaşma Enstitüleri”ne ise sınırlama getirdi. Bakanlık; yaptığı yönerge değişikliği kapsamında enstitülerin açılması için “şehir merkezlerinin en az 100 bin nüfuslu ilçe” sınırını “200 bin nüfuslu ilçe” olarak değiştirdi.

