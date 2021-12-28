MEB'den gizli dini eğitim adımı

28 Aralık 2021 Salı, 10:58

Milli Eğitim Bakanlığı, pedagogların tüm itirazlarına karşın erken çocukluk döneminde dini eğitime yönelik tartışılacak bir adım attı. Eğitim Bir-Sen’in, “Okulöncesinde dini eğitim” önerisini mevzuata aykırı şekilde Milli Eğitim Şurası’ndan geçiren bakanlığın, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde erken çocukluk eğitimi için dört yeni kurs programı açtığı bildirildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Hayat Boyu Genel Müdürlüğü, erken çocuklukta din eğitime yönelik dört farklı kurs programı hazırladı. 26 Kasım’da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Esat Tektaş imzasıyla duyurulan programların onaylanarak MEB’in e-Yaygın sistemine tanımlandığı bildirildi. Ders süresi 72 saat olarak belirlenen Din Eğitimi alanındaki kurs programlarının isimleri, “Erken Çocukluk Döneminde Etkinliklerle Değerler Eğitimi Kurs Programı, Erken Çocukluk Döneminde Dinimi Seviyorum Kurs Programı, Erken Çocukluk Döneminde Kitabım Kur’an-ı Kerim’i Seviyorum Kurs Programı, Erken Çocukluk Döneminde Peygamberimi Seviyorum Kurs Programı” oldu.

Tüm itirazlara karşın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen erken çocuklukta din eğitimine yönelik programların detaylarına ulaştı. Değerler Eğitimi programının bazı amaçları, programa yönelik hazırlanan kılavuzda şöyle kaydedildi:

- Nimetler için şükür etmesi,

- Allah’a dua etmesi,

- Allah’ın iyilik yapanları sevdiğini bilmesi,

- Varlıklara merhamet göstermenin önemini kavraması…

MEB’in, “Erken Çocukluk Döneminde Peygamberimin Hayatını Öğreniyorum” isimli kurs programının bazı amaçları ise kılavuzda şöyle ifade edildi:

- Peygamber kelimesini bilmesi,

- Peygamberlerin gönderiliş amacını bilmesi,

- Peygamberimizin Allah’a olan sevgisini bilmesi,

- Peygamberimizin Şefkatli bir baba olduğunu bilmesi…

RÜKU VE SECDE HAREKETLERİ

Toplam ders süresi 72 saat olarak belirlenen, “Erken Çocukluk Döneminde Dinimi Seviyorum” kurs programının bazı amaçları ise kılavuza şöyle geçirildi:

- Kelime-i Şehâdet’in dinimizdeki önemini fark etmesi,

- Namaz ibadetine ilişkin rükû ve secde gibi hareketleri yapması,

- Hac ibadetinin temel özelliklerini bilmesi,

- İbadet etmenin olumlu sonuçlarını fark etmesi amaçlanmaktadır.

DİYANET’İN MATERYALLERİ

MEB’in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulamaya koyduğu erken çocuklukta din eğitimine yönelik kurslarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yayımlanan materyaller kullanılabilecek. Eğitici film, televizyon ve broşürlerden de kurslarda yararlanılacak. Kursu tamamlayan çocuklara katılım belgesi verilecek.

''BU YAŞA UYGUN DEĞİL''

Eğitim Uzmanı Ali Taştan, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında erken çocukluk dönemine yönelik bir eğitim verme yükümlülüğü bulunmadığının altını çizdi. Erken çocukluk evresindekilerin somut işlemler döneminde olduğunu belirten Taştan, “Din eğitimi bu yaş grubuna uygun değildir. Din eğitimi belli bir olgunluğa eriştikten sonra verilmelidir. Ayrıca MEB bu hamle ile sözde okul öncesi eğitim kurumları olan sıbyan mekteplerinde işin uzmanı olmayan kişiler tarafından verilen din eğitimini mevzuata uygun hale getirmeye çalışmaktadır” dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nin ilkokul 4’üncü sınıftan itibaren verildiğini anımsatan Taştan, “MEB, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden yaptığı bu uygulama kendisi ile çelişmektedir” diye konuştu.