MEB’den öğretmene yine kıyafet ayarı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 14 Ağustos 2024 tarihinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürütülecek faaliyetlere ilişkin bir genelge yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge 81 ile gönderildi. Genelgede öğretmenlerin giyimine ilişkin 12. madde dikkat çekti. Söz konusu maddede “öğretmen, yönetici ve okul çalışanlarının kıyafetlerinde öğrencilere rol model olmasına, öğretmenlik mesleğinin ve eğitim kurumlarında çalışmanın gerektirdiği tavır ve davranışların önemine hassasiyet gösterilecektir” ifadelerine yer verildi. Eğitimciler, eğitimde birçok sorun varken giysilerinin gündeme alınmasına “yaşam tarzına müdahale” tepkisini gösterdi.

Genelgedeki giysi maddesine tepki gösteren öğretmenler MEB’in kendilerine verdiği eğitim ödeneğinin yetersiz olduğunu belirterek ödeneğe giysi yardımının da eklenmesini talep etti. MEB öğretmenler için eylül ayında 4 bin 85 liralık eğitim ödeneği verecek.

‘YAŞAM TARZINA MÜDAHELE’

Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan eğitimci Özgür Bozdoğan, “Siyasi iktidar ve kamu kurumları aldıkları karar ve yaptıkları uygulamalarla insanların yaşam tarzına müdahele ediyor. Eğitim emekçileri olarak bizler kendi kıyafetimize karar verme hakkına sahibiz. En iyi kıyafeti biz belirleriz” diye konuştu.