MEB'in açık ortaokul ve açık lise yönetmelikleri birleştirildi

Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açıköğretim Kurumları Yönetmeliği’ni yayımladı. Önceden ayrı olan açık ortaokul ve açık lise yönetmelikleri birleştirilerek tek yönetmelik haline getirildi. Yönetmeliği değerlendiren eğitimci Özgür Bozdoğan, açık liselerin kalıcı bir adres olarak işaret edildiğini belirtti.

Özgür Bozdoğan, “Açık okullar istisnai kurumlar durumundayken, MEB son dönemdeki uygulamalarıyla bu okulları esas okullar haline getirdi. Açık okullarda 1 milyon 800 bine yakın öğrenci var. MEB açık liselere geçişleri zorlaştırdık dese de sınavla öğrenci almayan Anadolu liselerinin çoğunda 12. sınıflar hafızlık kurslarına geçerek açık liselere oradan devam ediyorlar” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin “4+4+4 sisteminin son 4 yılını yeniden ele almalıyız” açıklamasını anımsatan Bozdoğan, “Bunu da düşündüğümüzde bu yönetmeliği, MEB’in liseleri tasfiye sürecinin devamı olarak okumak gerekiyor” diye konuştu.