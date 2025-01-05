MEB’in norm dayatması ekonomik ve ailesel sorun yaratıyor

Yayınlanma: 05.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 04:00

Fikirleri alınmadan meslekleriyle ilgili yasa hazırlandı, diplomaları yok sayıldı, atanmadılar, ücretlerini alamadılar. Eğitim emekçileri onca sorunun içinde bir de norm kadro sorunuyla karşı karşıya bırakıldı.

Eğitim-Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci öğretmenlerin norm kadro sorununa ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. Eğitim politikalarının şekillenmesinde söz sahibi olması gereken öğretmenlerin, “uygulayıcı” bir konumda görüldüğüne dikkat çeken Evci, “Eğitime ilişkin karar alma süreçlerinde yok sayılan eğitim emekçileriyle kurulan tek ilişki, sadece alınan kararları iletmek üzerine kurulu. Bu kaotik ortamda bir de norm kadro problemi var ki eğitim emekçisinin bütün hayatını etkiliyor. Eğitim emekçisinin bütün hayatını etkileyecek bir düzenlemeyi, basit ders saatleri hesaplamalarıyla planlayan ve bu çerçevede atamalar yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temel olarak öğretmenleri çok katmanlı ve zor bir sürece mecbur bırakmaktadır” dedi.

TERCİH YAPMAYANA ATAMA SOPASI

Eğitim-öğretim yılı içerisinde ilçe veya il genelinde öğretmen ihtiyacının, okul bazında hesaplanan normların toplamıyla belirlendiğini anımsatan Evci, “Bu belirlemeler çerçevesinde öncelikle öğretmenden tercih yapması isteniyor, tercih yapmayan öğretmene ise resen atama sopası gösteriliyor. Nitekim Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, norm kadrosu fazlası öğretmenler için çeşitli mazeretlere bağlı durumlar yanında, bulunduğu okulda 18 saat derse girmesi halinde norm kadro fazlalığına ilişkin süreci yürütmeyeceğine ilişkin bilgilendirmeler yaptı. Ancak hem 2024 kasım hem 2024 aralık ayında Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Başvuru ve Yer Değiştirme İşlemleri’ne ilişkin düzenlemeyi de sürdürdü” diye konuştu.