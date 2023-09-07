MEB’in zorunlu seçmeli din dersi dayatmasına eğitimcilerden tepki: Hedef laik eğitimi bitirmek
MEB’e bağlı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Tebliğler Dergisi’nde 1 Eylül’de yayımlanan karara göre, tüm seçmeli dersler 3 kategori altında toplanırken, öğrencilerin bu kategorilerin her birinden bir ders seçmesi de zorunlu kılındı. Bu kapsamda eğitimde zorunlu din dersine ek olarak bir de “zorunlu seçmeli din dersi” eklenmiş oldu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada “Seçmeli derslerin diğer akademik derslerin devamı niteliğinde olmasının pedagojik anlamı bulunmadığını” belirtti. İktidar partisinin ortağı HÜDA PAR’dan da son günlerde eğitime ilişkin gerici açıklama ve talepler peş peşe geldi.
Eğitimci Nurcan Korkmaz, son değişiklikle bir öğrencinin lise hayatı boyunca toplam 10 saat biyoloji, 16 saat ise din dersi alacağını belirttti. Korkmaz, “Bu pedagojik anlamda tartışılacak bir şey değil. Cumhuriyet bir eğitim devrimidir. Saldırı tam da buraya yapılıyor. Sadece siyasal İslamın değerleriyle müfredat oluşturulmaya çalışılıyor. Laik, bilimsel ve cumhuriyetçi eğitimi bitirmek istiyorlar” diye konuştu.
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