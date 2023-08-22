Meslek lisesi mezunları arasında tercih yapan sayısı azaldı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verilere göre, endüstri meslek liselerinde 2022’de 67 bin 846 öğrenci tercih yaparken bu sayı 2023’te 39 bin 811’e geriledi. Kız meslek liselerinde ise 2022’de 38 bin 992 kişi tercih yaparken 2023’te 28 bin 339 öğrenci üniversite eğitimine geçmek istedi ve yerleşen öğrenci sayısı da 11 bin 942’den 10 bin 287’e düştü. Eğitimci Özgür Bozdoğan, “Öğrencilerin eğitim aracılığıyla yaşamlarında değişiklik yapma umudu azalıyor” dedi.

Ticaret meslek liselerinde üniverite tercihinde bulunan öğrenci sayısı 37 bin 696’den 23 bin 707 kişiye düşerken yerleşen öğrenci sayısı ise 10 bin 850’den 8 bin 365’e geriledi. Teknik liselerde de 2022’de 19 bin 313, 2023’te ise 17 bin 234 öğrenci tercih yaptı. Sağlık meslek liselerinde ise bin 883 kişilik düşüş yaşanarak 18 bin 494’e geriledi; yerleşen sayısında da 121 kişilik düşüş oldu ve 11 bin 479 kişi yerleşti.

HEPSİ GERİLEDİ

En büyük düşüş ise diğer meslek liselerinde oldu. 2022’de 448 bin 71 öğrenci üniversite tercihinde bulunurken bu sayı 2023’te 348 bin 942 oldu. Yerleşme sayıları 183 bin 158’den 154 bin 734’e geriledi.

‘TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR’

Eğitimci Bozdoğan, meslek liselerinde üniversiteye yerleşenlerin oranının yüzde 6 olduğuna dikkat çekerek “Yoksul öğrencileri meslek liselerine yönlendirerek ucuz işçi olarak gören bir eğitim politikasının sonucunu görüyoruz. Öğrencilerin piyasaya ara eleman olarak yetiştirilmesi, onların akademik çıktılarını olumsuz etkiliyor. Bu oran önümüzdeki yıllarda daha da düşecek. Çünkü öğrenciler ekonomik nedensizlikten dolayı MESEM’lere kayıyor. Tehlike çanları çalıyor” diye konuştu.

