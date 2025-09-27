Meslek ortaokullarında yeni dönem: ‘Küçük yaşta işçi oluyorlar’

MEB eylül ayı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan düzenlemeler, meslek ortaokullarında yeni bir dönemi başlattı. Buna göre okullara kayıtlar artık adrese dayalı olmayacak, velilerin başvurusu ve başvuru sırasına göre öğrenci kabul edilecek.

Beşinci sınıftan itibaren nakillerin önü açılırken yedinci ve sekizinci sınıflarda öğrencilerin Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilişkilendirilmiş beceri alanlarında eğitim görmesi kararlaştırıldı.

Eğitimci Feray Aytekin, “MESEM ile 14–15 yaşa indirilen çocuk işçiliği, meslek ortaokullarıyla artık ortaokul çağına kadar düşürüldü. Çocuklar küçük yaşta hem işçi haline getiriliyor hem de karma ve akademik eğitim hakkından koparılıyor” dedi.