Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine kabul edilen öğretmen adaylarının kesin kayıt hakkı kazandıkları eğitim ve uygulama merkezleri, yayımlanan kılavuza göre belirlendi. Peki, Milli Eğitim Akademisi sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Akademisi 10 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte ayrıntılar...

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Akademisi’nde kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının sonuçları, 23 Mart 2026 tarihinde pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden ilan edilecek.

HAZIRLIK EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazırlık eğitimine kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi 23 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Kayıt başvuruları 25 Mart’ta başlayacak ve 3 Nisan 2026 saat 17.00’de sona erecek.

Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi 7 Nisan’da açıklanacak, kayıt işlemleri ise 8 Nisan’da başlayıp 10 Nisan saat 17.00’de tamamlanacak.

Hazırlık eğitimi, tüm kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının atama zamanına ilişkin soruya yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Bu uygulama her yıl devam edecek” ifadelerini kullandı.