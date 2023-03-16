Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 5 bin personel alınacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öncelikli olarak afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarına 5 bin personel alınacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakanlığa 5 bin personel alınacağını duyurdu. Bakan Özer, personellerin 254’ü merkez teşkilatında, 4 bin 746’sı ise taşra teşkilatında görevlendirileceğini bildirdi.
Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personelin görev dağılımı şöyle:
“Merkez teşkilatı 250 büro personeli, 4 avukat. Taşra teşkilatı 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat.”
Bakan Özer, personel alımına ilişkin takvim ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini belirttiği paylaşımına, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun” notunu düştü.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 16, 2023
İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/RE3zJ60bQr
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