Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullara fahiş fiyat uyarısı yaptı: Kapatmaya kadar gider

Yayınlanma: 31.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 04:00

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) her yıl Antalya’da düzenlediği eğitim sempozyumu başladı.

Bu yılki konusu “Türkiye’de ve Dünyada Özel Okullar” olan sempozyumun açılışında konuşan Bakan Tekin, özel okulların sayısının son 23 yıl içinde 12 bine çıktığını belirterek “2002 yılında FETÖ’nün sektörü domine eden bir yapısı vardı. Sizi FETÖ vesayetinden kurtardık” diye konuştu.

12 bin okul içinde 22 okulun, ücret skalası üzerinden ücret talep ettiğini kaydeden Yusuf Tekin, dernek yönetimine hitaben şunları söyledi: “22 okul üzerinden genelleme yapılıyor, buna cevap vermeniz lazım. Kamuoyuna bilgilendirme yapmıyorsunuz. Boş kontenjanların kamu okulları tarafından değerlendirilmesi çalışmasını pilot uygulama olarak deprem bölgesindeki 11 ilde başlattık. İstanbul’da da böyle bir çalışma yürütülüyor.’’

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk ise bazı okulların kademe başlangıç sınıfları ile kademe sonu sınıfları arasında üç kat ücret farkı bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: ‘’Yaklaşık 50 okul ücreti 10 bin kurumdan oluşan bu sektöre mal edilerek soyguncu damgası vuruluyor. Özellikle ücret skalasında altta yakalanan bazı kurumlar, azınlıkta da olsalar açığı yan hizmetlerden kapatmaya çalışıyor ve sıkıntı gittikçe büyüyor.

Son beş yılda öğrenci sayılarımızdaki azalma, kapanan özel okul sayısı endişelerimizi her gün biraz daha artırıyor. Okullarımızdaki boş kontenjanları değerlendirmek üzere devletin ihtiyacına göre hizmet satın almasını talep ediyoruz.’’