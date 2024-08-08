Milli eğitim bakanının ‘Laiklik anlayışımız farklı’ çıkışına CHP’den yanıt

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:00

CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “CHP’nin laiklikten anladığı şey ile bizim anladığımız şeyler farklı” çıkışında bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Cumhuriyete ve Atatürk’e husumet, tarikat ve cemaatlere muhabbet besleyen, ideolojik saplantılarının güdümünde öğretmen ve öğrencilerin geleceğini karartan bir milli eğitim bakanı ile aynı çizgide olmadığımız doğru” diye yanıt verdi.

Bakan Yusuf Tekin, AKP Genel Merkezi’nde katıldığı bir programda CHP’yi hedef alan bir konuşma yaptı. Tekin konuşmasında, “Şu an inkılap tarihi dersimiz bir Cumhuriyet tarihi dersine dönüşmüş durumda ve bunun içerisinde 27 Mayıs da var, 12 Mart da var, 12 Eylül de var, 28 Şubat da var, 15 Temmuz da var. Dolayısıyla bu demokrasiye sahip çıkma bilincini çocuklarımıza vermek istiyoruz. Mesela bizim programlarımıza eleştiri yöneltiyorlar. Diyorlar ki: ‘Laiklik ilkesiyle bağdaşmıyor.’ Programlarımızın dini inanç ve ibadet hürriyetini garanti altına alması, insanların inançlarına saygı gösterilmesi anlamında bizim müfredatımız gerçekten dört dörtlük. Fakat CHP’yle bağdaşması mümkün değil bunun” dedi.

Tekin’in sürekli geçmişe yönelik tartışmalar açtığını ve yarını gözden kaçırdığını söyleyen Özçağdaş, “Televizyon programlarında incir çekirdeğini doldurmayacak tartışmalarla, saatlerce halkın gündemini değiştirmeye çalışan yandaşlar gibi kendisinin asıl gündemi değiştirmesine izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

‘FERYATLARI DUYSUN’

Deprem bölgesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin, 21 metrekare konteynerlerde yaşama tutunmaya çalıştıklarını vurgulayan Özçağdaş, eğitimle ilgili sorunları hatırlatmayı ve Tekin’e olan çağrısını sürdürdü. Özçağdaş, Tekin için “Cefâkar öğretmenlerimize ek özlük hakları veremiyorsa bile, en azından ‘Hak sahibi değilsiniz’ denilerek konteynerlerden çıkarılmasına engel olsun. Çifte mağduriyet yaşayan depremzede öğretmenlerin feryadını duysun” diye konuştu.

‘TEKİN İSTİFA ETMELİDİR’



CHP Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta’da bir okulda “kurban ibadeti” anlatılırken çocukların eline bıçak verilmesini ve İzmir’de öğrencilerin asteğmen Kubilay’ın davasında ceza almış Esad Erbili’nin mezarına götürülmesini TBMM gündemi’ne taşıdı. Halıcı’nın verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bu faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı değil, Diyanet ve müftülük yaptı” dedi. Halıcı “Tekin, işi Diyanet ve müftülüklere mi devretti? Anayasaya aykırı işler yaptığından derhal istifa etmelidir” açıklamasında bulundu.