Milli Eğitim Bakanlığı yabancı dil eğitimini yeni müfredata almadı: Din var İngilizce yok!
Bakan yardımcısı konuyla ilgili olarak İngilizce programı yetiştiremediklerini belirterek “Mevcut program devam edecek, sonraki yıl İngilizce de dahil olacak” şeklinde açıklama yaptı.
Türk eğitim sisteminde yabancı dil bir türlü öğretilemiyor ve nedense bu dert de edilmiyor! Yabancı dil eğitimi, hazırlığı 10 yıldır sürdüğü belirtilen yeni müfredatta da kendine yer bulamadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve üst düzey bürokratlar, önce akşam İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim editörleriyle bir araya geldi.
Toplantıda yabancı dil eğitiminin yeni müfredatta neden yer almadığı sorusu üzerine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci şunları söyledi:
‘“Müfreratta yabancı dille ilgili bir şey görmemeniz normal. İngilizce programı yetiştiremedik. Mevcut program devam edecek, sonraki yıl İngilizce de dahil olacak. İngilizce ile ilgili elimizde birikmiş olan materyal bu değişikliği yapmaya müsait değil. İngilizce komisyonu oluşturduk, bu mantığa göre programı yazmaya başladılar. Tam anlamıyla öğretmeye yönelik ve beceri odaklı İngilizce dersi gelecek. Yabancı yayınlara bağımlılık bitecek şekilde kendi kitaplarımızı yazacağız. Yayınevlerinin tekelini kırmış olacağız. Bizim kendi düşünme biçimimize, Türk insanının zihin yapısına, dil yapısına uygun program yazılacak. Bir sonraki yıl uygulamaya geçeceğiz. ”
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ
Eğitim fakültelerini kurumsal olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmaya zorladıklarını söyleyen Tekin, Milli Eğitim Akademisi’ne ilişkin de “İş bölümünü doğru yapalım istiyorum. Eğitim fakülteleri, üniversiteler bilimsel bilgi üretir, Milli Eğitim Bakanlığı da eğitimlerini kendisi yapar. Eğitimi biz yapacağız, üniversitelerden de bilimsel destek alacağız” dedi.
‘ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA’
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Ali Ekber
Şahin, yeni müfredatla
ilgili şu değerlendirmeyi
yaptı: “Öğretim
programlarını genel
olarak şekillendiren en
önemli değişken tasarlanan
öğrenci profilidir. Bu profil
öğretim programının niteliğine
ilişkin en önemli ipucudur.
Cumhuriyetin ilk yıllarında
hedeflenen öğrenci profili;
sosyal yaşam becerilerine
sahip, üretken, yenilikçi,
yaratıcı, kişiliği güçlü, anlama,
algılama ve kavrama gücü
yüksek vizyoner bireyler
iken bundan tam yüz yıl
sonra önerilen maarif
modelinin hedeflediği
öğrenci profili; aklıselim,
kalbiselim, zevkiselim
sahibi nesillerdir.
Eğitim sistemimiz,
okullarımız, çocuklarımız
hiç olmadığı kadar tehlike
altındadır. Eğitim sisteminin
ve öğretim programlarının
eğitim bilimine karşıt bir
şekilde cemaat, tarikat
vb. oluşumların eliyle
şekillendirildiği ortadadır.
Bu model bu oluşumların bir
ürünüdür ve kabul edilemez.”
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