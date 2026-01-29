Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yürütülen MSÜ sınav sürecini yakından takip ediyor. Peki, MSÜ başvuruları bitti mi, başvuru ücreti ne kadar? 2026 MSÜ ne zaman yapılacak?

MSÜ SON BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

MSÜ başvuruları bugün sona eriyor. MSÜ son başvuru ekranı bugün saat 23.59'da sona erecek.

MSÜ 2026 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME YERLERİ

Sınav Ücreti: 700 TL

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi https://sanalpos.osym.gov.tr/