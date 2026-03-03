MSÜ başvuru işlemleri ardından 1 Mart'ta Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı uygulandı. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar, 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.