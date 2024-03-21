Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:51

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:51

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim hayatlarını askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen birçok aday sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları nereden öğrenilir?

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEÖ ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.