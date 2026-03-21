Her yıl düzenli olarak uygulanan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl da uygulandı. İlk aşamada 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında başvuruları tamamlandı. 1 Mart'ta ise sınav uygulandı. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2026 MSÜ ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sınav takvimindeki tarihe göre MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

MSÜ sonuçları ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. Kimlik / YU Numarası ve şifresi ile sisteme erişim sağlayarak başarı puanını öğrenebilecek.