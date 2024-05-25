MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 Nisan tarihinde başlayan 2024 MSÜ tercihleri 10 Mayıs'ta sona erdi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 13:03
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
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2024 MSÜ tercihleri geride kaldı. 2024 MSÜ tercih sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. 10 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından, öğrenciler aday değerlendirme puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.


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