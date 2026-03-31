MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2026 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 01 Mart 2026 tarihinde düzenlenen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) katılan, puanı hesaplanan ve 2026-YKS başvurusu bulunan adaylar tercihlerini yapabiliyor.

25 Mart'ta başlayan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23:59'da sona erecek.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. MSB'den yapılan açıklama sonrasında tercih sonuçları 24 Haziran 2025'te e-Devlet üzerinden duyuruldu.

Bu bilgiler ışığında 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

Konuya dair açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.