MSÜ tercileri son gün ne zaman? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2024 tercih süreci 3 Nisan'da başladı. Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte gözler MSÜ tercihleri son tarihe çevrildi. Peki, MSÜ tercileri son gün ne zaman? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 17:49
MSÜ tercileri son gün ne zaman? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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MSÜ tercihlerinin başlamasıyla birlikte taercihlerin ne zaman açıklanacağı merak edildi. Peki, MSÜ tercileri son gün ne zaman? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan tarihinde başladı. Son tarih ise 10 Mayıs Cuma günü olarak tercih kılavuzunda yer aldı. 

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı bilinmese de geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında açıklanması bekleniyor. 


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