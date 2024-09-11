Müdireden ‘yumurta’ cezası!

Yayınlanma: 11.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2024 - 04:00

Öğretmenlere karşı baskıcı tutumları olduğu iddiasıyla daha önce haberlere konu olan Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu Müdiresi H.O., bu defa okul hizmetlisine “hizmetçi” gibi davranmasıyla gündeme geldi. Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir’in ifadelerine göre müdire H.O, okulda görev yapan yardımcı personel M.D’ye “Yumurtamı soy getir” diyerek özel işlerini yaptırmaya çalıştı. M.D’den “Ben hizmetçi değil, hizmetliyim” yanıtını alan müdirenin ifadeyi “emre itaatsizlik” olarak gördüğü ve hizmetliyi başka bir okula “sürgün ettiği” iddia edildi. Özdemir, sendika olarak ilgili kamu görevlilerine ilişkin idari ve hukuki işlem başlatacaklarını da belirtti.

