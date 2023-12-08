Muğla büyükşehirden eğitime 4 milyon TL’lik destek

Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:56

Güncelleme: 08.12.2023 - 14:56

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla vatandaşların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi eğitim hayatlarına devam eden öğrencilere de destek oluyor. Bugüne kadar öğrencilere kırtasiye, sınav ücreti, okul kıyafeti, beslenme çantası desteği veren büyükşehir 7 bin 615 öğrenciye ulaştı. 2015 yılında başlayan öğrenciler için hayata geçirilen farklı desteklerle bugüne kadar 4 milyon 130 bin TL destek sağladı.

Eğitim-öğretim dönemi başladığında ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarına kırtasiye, okul kıyafeti, beslenme çantası ve sınav dönemi geldiğinde sınav ücreti yardımları Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran ailelere yapılıyor. Kırtasiye yardımı, okul kıyafeti ve beslenme çantası desteği büyükşehirden Halk Kart alan ailelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor.

SICAK ÇORBA İKRAMI 218 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim gören öğrenciler için hizmetlerinden biri de Üniversite yerleşkesi içerisinde her sabah sıcak çorba ikramı. Büyükşehir sıcak çorba ikramı hizmeti ile de bugüne kadar 218 bin öğrenciye ulaştı.

GÜRÜN: GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Çağdaş medeniyetler seviyesine eğitimli, bilgili nesillerle ulaşacaklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda fikri, irfanı, vicdanı hür nesillerin yetişmesi için maddi, manevi öğrencilerin yanında olduklarını belirtti. Başkan Gürün; “Eğitim hayatına devam eden evlatlarımız için neler yapabiliriz, onların nasıl yanlarında olabiliriz diye projeler ürettik ve ihtiyaçları belirledik. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin okula giden evlatları için kırtasiye desteğinin önemli olduğunu belirledik ve hemen bu desteğimizi başlattık. Daha sonra kıyafet yardımı, pandemi dönemi sonrası beslenme çantası gibi ailelerimize destek olan projeleri hayata geçirdik. Eğitim hayatına devam eden tüm öğrencilerin eşit şartlarda olması, ailelerin yüklerini biraz olsun azaltmak için Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Üniversite yerleşkesi içerisinde sıcak çorba ikramı ile de gençlerimizin içini ısıtmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün ülkemizi emanet ettiği gençlerimize bizde çok güveniyoruz ve onların en iyi eğitimi almaları için her zaman maddi, manevi yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi.