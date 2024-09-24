Muğla’dan öğrenciler için burs projesi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 12:51

Güncelleme: 24.09.2024 - 12:51

Sosyal belediyecilik alanında 7’den 70’e vatandaşların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrenimi gören öğrenciler için ‘Muğla’nın Fidanları’ projesini başlattı. Proje ile öğrencileri ve bağışçıları bir araya getiren uygulama ile büyükşehirin resmi web sayfası üzerinden talepler alınarak başlayacak. Bağışçı olmak isteyen ile eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler, internet sitesinden başvurularını yapabilecek. Eğitim desteği, her yıl 10 ay boyunca ayda bin TL veya 5 bin TL barınma desteği olarak verilecek. Eşleştirmelerin web sayfası üzerinden yapılacağı sistem de öğrencilerin İBAN numarası bağışçılar ile paylaşılarak direkt öğrencinin kendisine ulaşıyor.

Öğrencilerin ekonomik şartları göz önünde bulundurularak yapılması planlanan projenin ilk etabı başladı. Destek için başvuran öğrenciler şartları da uygun ise bir bağışçı ile eşleşerek yardım almaya başlayacak. Bağışçılar da sistemde talep edilen formların doldurulması sonucunda eşleştikleri öğrencilere istediği yardımda bulunabilecek.