Mühendislik tamamlama programları giriş sınavı tercihleri başladı mı? 2022 mühendislik tamamlama tercihleri nasıl yapılır? 2022 Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu açıklandı mı?

12 Ekim 2022 Çarşamba, 15:55

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına tercih işlemi başladı.

2022 MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini 12 - 18 Ekim 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 18 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2022 MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, 2022-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.