Mühendislik tamamlama programları giriş sınavı tercihleri başladı mı? 2022 mühendislik tamamlama tercihleri nasıl yapılır? 2022 Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu açıklandı mı?
2022 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2022-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Peki, Mühendislik tamamlama programları giriş sınavı tercihleri başladı mı?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına tercih işlemi başladı.
2022 MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİH TARİHLERİ
Adaylar tercihlerini 12 - 18 Ekim 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 18 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2022 MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, 2022-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
2022-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu
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