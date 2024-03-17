Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil kaç gün sürecek?
Mart ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor. Peki, Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil kaç gün sürecek?
Yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapan milyonlarca öğrenci, yılın ikinci ara tatili için geri sayımını sürdürüyor. Peki, İkinci ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil kaç gün sürecek?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi dönem başında paylaşılmıştı. Takvime göre, ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde uygulanacak.
İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimde bir değişikliğe gitmemesi durumunda öğrenciler, ikinci ara tatilde 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
5 Şubat 2024 tarihinde başlayan ikinci dönem, 14 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak. Öğrenciler, 15 Haziran 2024 tarihi itibariyle uzun bir yaz tatili sürecine girecek.
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