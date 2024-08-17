ODTÜ ve İTÜ’de yeni kayyum dönemi başladı, öğrenciler ve akademisyenler tepkili

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.08.2024 - 04:00

Üniversitelerin kendi rektörlerini seçimle belirlemesinin yerine Cumhurbaşkanlığınca atanması yönündeki ısrarlar akademisyen ve öğrencilerin taleplerine karşın sürdürülüyor. Üniversitelerde demokratik bir işleyişin önüne geçen kayyım sistemi yapılan 13 rektör atamasıyla devam etti. Atanan rektörler arasında AKP’ye yakın isimler de yer alıyor.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Ankara Üniversitesi’ne yeniden atanan mevcut rektör Necdet Ünüvar’ın dört dönem Adana AKP Milletvekilliği yaptığı biliniyor. Ünüvar, rektörlük koltuğunda bir dönem daha oturacağına ilişkin “mutluluğunu” sosyal medya hesabından yaptığı “Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma göstermiş olduğu güven dolayısıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” paylaşımıyla duyurdu.

Yeni rektör atanan üniversitelerin bir diğeri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. İki dönemdir ODTÜ’nün rektörlüğünü yapan Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ten boşalan rektörlük koltuğuna Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil atandı. Yozgatlıgil, 2016-2020 yılları arasında rektör yardımcılığı yapmış bir isim. Yozgatlıgil, ODTÜ kamuoyunda üniversite yerleşkesi içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı devlet yurtlarının inşa edilmesi için kavakların kesilmesi projesinin mimarları arasında yer almasıyla biliniyor. Yozgatlıgil, ağaçların kesilmesini engellemek isteyenlere de “Şov yapmayın” ifadesini kullanmıştı. Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın da yeğeni olan Yozgatlıgil, 2020’den beri TÜBİTAK’ta başkan yardımcılığı görevini yapıyor. Yozgatlıgil, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı unvanını da taşıyor. Öğrenciler ise atanmış rektörlere karşı tepkili.

İKİ REKTÖR AYNI DERNEKTEN

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) rektörlük koltuğuna ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal atandı. Mandal, aynı zamanda İslamcı çizgisiyle bilinen ve bünyesinde bakanları, rektörleri, iş insanlarını ve üst düzey bürokratları bulunduran Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği’nin bir üyesi. Aynı derneğin bir diğer üyesi de yeni ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil.

Ayrıca kızına adrese teslim kadro ilanı açmasıyla gündeme gelen Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Tümay’ın yerine de Prof. Dr. Adnan Sözen atandı.

Dicle Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Kamuran Eronat’ın ise iki dönem AKP Diyarbakır Milletvekilliğini yapan Oya Eronat’ın kardeşi olduğu öğrenildi. Gazi Üniversitesi’ne de Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal atandı. Fırat Üniversitesi’nin mevcut rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise yeniden atanmasını sosyal medya hesabından yaptığı “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğü görevi gibi önemli ve şerefli bir göreve ikinci kez atanmış bulunmaktayım” paylaşımıyla duyurdu.

Yapılan diğer atamalarsa şöyle: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek.