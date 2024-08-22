ODTÜ'lülerden atanmış rektör protestosu

Yayınlanma: 22.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 04:00

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) öğrencileri, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle atanan yeni rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’e yönelik protestolarının ikinci ayağını dün gerçekleştirdi. ODTÜ Öğrencileri imzalı “Atanmış rektörler istifa etsin, rektör seçimleri yapılsın. Demokratik, özerk üniversiteleri mücadelemizle kazanacağız” yazılı pankart açan öğrenciler, sık sık “Yozgatlıgil ODTÜ’ye rektör olamaz”, “Atanmışlar gidecek, biz kalacağız” sloganları attı.

Rektörlük önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, atanmış rektörlere karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Öğrenciler, “Tek adam yönetiminin baskı ve yasak zincirine bir halka daha eklendi. Kararnamelerle atanmışların değil, üniversite bileşenlerinin yönettiği bir geleceği inşa etmek için kolları sıvıyoruz” ifadelerini kullandı.