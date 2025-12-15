Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayı binlerce kişinin merakla beklediği 118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 118. Dönem ÖGG sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı’na ilişkin tarih bilgileri, sınav kılavuzunda şu şekilde yer aldı:

16 Aralık 2025: Sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanması planlanmaktadır.

17–19 Aralık 2025: Adaylar, yazılı sınav sorularına itirazlarını iletebilecek ve itiraz ücretlerini bu tarihler arasında yatırabilecektir.

26 Aralık 2025: Yazılı sınav sorularına yapılan itirazların sonuçlarının açıklanması planlanmaktadır.

2 Ocak 2026: Sınav sonuçlarının açıklanması planlanmaktadır.

5–7 Ocak 2026: Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilecek ve itiraz ücretlerini bu tarihler arasında yatırabilecektir.

8 Ocak 2026: Yazılı sınav sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlarının açıklanması planlanmaktadır.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı, güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sorgulanabilecek.