ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı﻿ bünyesinde özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı 25 Ağustos'ta yapıldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:48

25 Ağustos'ta ülke genelinde yapılan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları için geri sayım devam ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları kılavuzda yer alan bilgiye göre 13 Eylül tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖGG NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.


Etiketler: #sınav sonuçları #sınav #ÖGG

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