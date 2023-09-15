Öğrenci çok yurt yok

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:06

Altısı devlet, beşi vakıf olmak üzere 11 üniversitede yaklaşık 200 bin öğrencinin eğitim gördüğü İzmir’de gençlerin barınma sorunu artarak devam ediyor. Konak’taki yurdu yıkan ve yenisini hâlâ yapmayan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlarda yatak sayısı yaklaşık 16 bin. Özel yurtlar ve belediyelere ait yurtlarla bu sayı 30 bine yaklaşsa da yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kontenjanını bile karşılamıyor. KYK ve belediye yurtlarında yer bulamayan öğrenciler özel yurtlarda yer bulsa dahi 90 bin ila 150 bin TL arasında değişen fiyatlarını görünce ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

SOSYAL MEDYADAN EV ARKADAŞI ARIYORLAR

WhatsApp ve Facebook gibi platformlarda kurulan gruplarda ev arkadaşı arayan öğrencilerin, eğitimin başlamasına sayılı günler kala ne yapacakları konusunda fikirleri yok. Kentte artan fahiş kira fiyatları nedeniyle ev tutmakta da zorlanan öğrenciler, “Bu gidişle yerleşkeye çadır kuracağız”, “Sokakta yatacağız galiba” ifadeleriyle hayallerindeki üniversitelerde başarılı bir eğitim dönemi geçirmekten çok barınabilmek için mücadele ediyor. Birçok öğrencinin barınma sorunu nedeniyle kayıt dahi yaptırmadığı, kayıtlı öğrencilerin de kente gelemeyeceği yönünde bilgiler paylaşılıyor.

(Eğitim-İş İzmir Yüksek Öğretim Şube Başkanı Haluk Dağdevir)

“CEMAATLERİN İSTEDİĞİ DURUM”

Eğitim-İş İzmir Yüksek Öğretim Şube Başkanı Haluk Dağdevir, İzmir’de öğrencilerin barınmasının imkânsıza ulaştığını aktararak “KYK yurtları İzmir’de yetersiz. Varyant’ta olan bir yurt şu anda kapalı. Aile ne yapıyor bu durumda? Kendine uygun bir yer bulabileceği yerler aramaya başlıyor. Ev fiyatları çok yüksek. Şu anda iyi bir ev 14-16 bin lira, 3-4 öğrencinin bir araya gelmesi lazım. Ama ilk etapta herkes birinci sınıf okuduğu için kimse onu tercih etmiyor. Genelde devlet yurtlarının olacağı yerleri seçmeye çalışıyor. Dolayısıyla öğrencilerin tek gittiği yer cemaat yurtları.Yani merdivenaltı olarak yapılmış, vergisini ödeyemeyen veya vergisini ödeyip de çocuklara farklı noktalara çekmeye çalışan birçok yurt var. Bu da cemaatlerin en çok istediği bir durum. Ekonominin bu gidişi tabii ki aileleri etkilediği kadar öğrencileri de etkiliyor. Benimde çocuğum üniversitede okuyor. Ben de o zorluğu yaşıyorum. Bunu bütün arkadaşlarımız yaşamaya başlayınca İzmir çekilmez bir hal almaya başladı. İzmir’de yaşanacak alan ve ortak alan kalmayınca insanlar şehir dışına çıkmak zorunda kalıyor. Bu da ulaşımı zorlaştırıyor” diye konuştu.

(İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu)

“KİRALAYACAK EV BULAMIYORUZ”

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ise kentte ev sorunu olduğunun altını çizerek “90’lı yıllarda öğrenciler İzmir’e geldiğinde 3+1 ev tutardı. Üç dört öğrenci aynı evde kalırlardı. 1+1 evler çıkınca piyasadaki bütün her şey değişmeye başladı. Hal böyle olunca da barınma ihtiyacı fazlalaştı. Neden fazlalaştı? Üniversiteler fazlalaştı, öğrencisayısı artmaya başladı. Yeni imar alanları açılsa da bu da yeterli olmadı. Özellikle Buca bölgesinde ve diğer ilçelerde Çiğli’de yeni üniversiteler açıldı. Gelen öğrencisayısından ziyade ailelerde bölünmeye başladı. Daha önce anne, baba, çocuklar aynı evde yaşarken artık çocuklar da ayrı bir eve geçmeye başladılar. Aileler biraz küçülmeye başladı. Boşanan aileler 1+1 evlere geçmeye başlayınca otomatikman karşılayacak ev sayısı azaldı. Bu da kiralık evlerin fiyatlarına yansıdı. Biz de kiralayacak ev bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.