Öğrenciler Bilal Erdoğan’ın katıldığı TÜGVA açılışına götürüldü: Yazılı sınavın saati bile değiştirildi

Sakarya’da kamu okullarında öğrenim gören yüzlerce ortaokul öğrencisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) düzenlediği "Renklensin Yaz Okulumuz" sloganıyla düzenlenecek Yaz Okulu programının Sakarya lansmanının etkinliğine götürülmesi tartışma yarattı.

SINAV SAATİ DEĞİŞTİRİLDİ

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi yazısında etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirileceği belirtilirken, velilere izin belgeleri dağıtıldığı ortaya çıktı. Bir öğretmenin öğrencilerine gönderdiği mesajda ise 5, 6 ve 7. sınıflardan 600 öğrencinin Kentpark’taki “gençlik şöleni”ne katılacağı belirtilerek, bu nedenle yazılı sınavın ilk derse alındığı ifade edildi. Kamu okullarının ders programlarının bir vakıf etkinliğine göre düzenlenmesi ve öğrencilerin okul saatleri içinde etkinliğe yönlendirilmesi, eğitimde laiklik ve kamusal eğitim ilkeleri açısından yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı.

MEB-TÜGVA PROTOKOLÜ KAPSAMINDA

Cumhuriyet'in ulaştığı Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında, etkinliğin "Türkiye Gençlik Vakfı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol kapsamında" gerçekleştirileceği belirtildi. Yazıda, Adapazarı, Arifiye, Erenler, Serdivan ve Sapanca ilçelerindeki resmi ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin Kentpark'taki programa katılacağı ifade edildi. Ayrıca etkinlik öncesinde okul müdürleri, emniyet ve sağlık personelinin katılımıyla hazırlık toplantısı yapılmasının planlandığı kaydedildi

VELİLERE İZİN BELGESİ DAĞITILDI

Etkinlik öncesinde velilere dağıtılan izin belgesinde, öğrencilerin öğretmen refakatinde TÜGVA tarafından düzenlenen gençlik şölenine katılmalarına onay verilmesi istendi. Belgede velilerden öğrencinin etkinliğe katılımı için imza vermeleri talep edildi.

'YAZILIYI İLK DERSTE YAPACAĞIZ'

Tartışmayı büyüten ayrıntılardan biri ise bir öğretmenin öğrencilere gönderdiği mesaj oldu. Mesajda, "Yarın 5, 6 ve 7. sınıflardan 600 öğrenci ile Kentpark'ta TÜGVA gençlik şölenine katılacağız. Bundan dolayı yarınki yazılı sınavımızı 1. derste yapacağız" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu mesaj, okul programının vakıf etkinliğine göre yeniden düzenlendiği eleştirilerine neden oldu. Sakarya'daki organizasyon ise yüzlerce öğrencinin ders saatleri içinde bir vakfın etkinliğine yönlendirilmesi ve sınav takviminin buna göre değiştirilmesi nedeniyle söz konusu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.