Öğrenciler tadilat yapıldığı için teneffüslerde camilere gitmek zorunda

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Aydın Koçarlı ilçesi Mersinbeleni ilk ve ortaokulunda yapılan tadilat, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamasına karşın hâlâ devam ediyor. Okulun içerisindeki tuvaletler henüz yapılmadığı için çocuklar tuvalet ihtiyacını yakınsa kendi evlerinden, yakın değilse çevredeki evlerden veya camilerden karşılamak zorunda kalıyor. Okul bahçesinde de iş araçları dolaşıyor.

‘TEHLİKE BÜYÜK’

Tadilat sonucu ortaya çıkan molozlar da çocuklar için tehlike oluşturuyor. Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Geçmişte ders alınması gereken birçok örnekler varken olası bu riskleri göze alarak sağlıklı ve güvenli bir eğitim ve öğretim ortamı sağlanamaz. Hem öğrencilerimizin hem eğitim emekçilerinin hayatını tehlikeye sokar” diye konuştu. Yetkililerin konuyu çözmek için adım atmadığına dikkat çeken Özdemir, “Daha önce sosyal medya üzerinden Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Menzil şeyhine bağlılığını paylaşmıştı. Keşke şimdi de öğrenci ve eğitim emekçilerin hayati tehlikesi varken okulların sorununu çözmek için şeyhine yaptığı bağlılık yeminini mesleğine, üstlendiği sorumluluğuna karşı da etseydi. Sözüne bağlı kalsaydı” ifadelerini kullandı.

‘İHMALLER ZİNCİRİ’

Velilerin de konuya tepki gösterdiğini vurgulayan Özdemir, “İhmalleri olanlar hakkında soruşturma başlatılmalı.Çocuklarımızın hayatlarını hiçe sayanların görevlerine son verilmesini kamuoyu olarakta beklemekteyiz” diye konuştu. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, geçtiğimiz yıl sözde şeyhe ettiği yemini yanlışlıkla telefon mesajlaşma uygulama-sından paylaşmıştı.