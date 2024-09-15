Öğrenciler ve veliler MEB mağduru! Özele kaydolanlara yeni tercih hakkı tanınmadı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 11:35

Ankara 3. İdare Mahkemesi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında fen bilimleri A kitapçığı 13. sorusunun “okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı” gerekçesiyle iptaline karar verdi. İptal kararı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav puanlarını yeniden hesapladı. MEB’in yaptığı açıklamada “Fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak diğer sorular üzerinden yeniden değerlendirme gerçekleştirilmiştir” denildi. Açıklamada tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik haklarının korunduğu, yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındığı belirtildi. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Fen bilimleri öğretmeni, Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu şube özlük ve hukuk sekreteri Tarık Durmaz,“LGS’den sonra yaptığımız açıklamada sorunun doğruluğundan daha önemlisi soruyu çözdürecek bilginin MEB kitabında olmadığını ve sorunun net ifadeler içermediğini söylemiştik. Buna rağmen bakanlık bizi görmedi,duymadı. Yaşanılan son süreçte mahkeme neredeyse aynı gerekçelerle soruyu iptal etmiştir ve verdiği kararla Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in ‘sorular ders kitaplarından çıkacak’ sözünde durmasını sağlamış, deyim yerindeyse kendi bakanlığının yapamadığını gerçekleştirerek itibar kaybını önlemiştir” dedi.

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNİ KAÇIRANLAR OLABİLİR’

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrencinin sırf iptal edilen soru yüzünden istediği okula yerleşemeğini söyleyen Durmaz, “Hatta bu soru yüzünden Türkiye birinciliğini kaçıran öğrenciler de olabilir. Binlerce öğrenci hayal kırıklığı, güven sorunu ve psikolojik travma yaşadı. MEB’in açıklamasına göre puanı düşen öğrenciler kazandığı okulda devam edecekler. Bir üst okulu kazanan öğrencilere ise yeni kontenjan açılacak ve istemeleri halinde bir üst okula 14-20 Eylül tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru hakkı olacak ve başvuru halinde 21 Eylül tarihinde kayıtları otomatik yapılacak. Bu bağlamda öğrencilerin sınav sonuçlarına tekrar bakmalarını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

‘BAKAN VE BAKANLIK YİNE SINIFTA KALDI’

Artan eğitim masrafları kapsamında mevcut okuluna başlayan öğrencilerin aldığı okul kıyafetleri, okula özel istenen kitap kırtasiye gibi gider kalemleri, servis ücretlerinin velileri zor duruma soktuğunu anımsatan Durmaz, “ Şimdi öğrencilerin yeni okullarına kayıt yaptırmaları velilerin bütçelerine ek yük olarak yansıyacak. Yavrucaklarımızın yaşadığı travmaların nasıl telafi edileceği ise ayrı bir tartışma konusu. Bu noktadan sonra yapılacak en önemli adım ise Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki bazı maddelerle, öğretmen akademileri gibi uygulamalarla ısrarla öğretmenine güvenmediğini gösteren MEB’in aslında çok yetenekli ve başarılı öğretmenlere sahip olduğunu tekrar hatırlaması ve öğretmenlerin çağrılarına kulak vermesi olur. O zaman bizlere kulak verilseydi soru iptal edilmiş ve tüm bu süreçler yaşanmamış olacaktı. Öğretmenine kulak verdikçe ve güvendikçe sosyal medyada tarihin en kötü Milli Eğitim Bakanı olarak görülen Sayın Yusuf Tekin, bu algıyı kırma şansını da yakalayabilir. Fakat mevcut tabloda Milli Eğitim Bakanı ve bakanlığı yine sınıfta kalmıştır” diye konuştu.

ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRMIŞ ÖĞRENCİLERE TERCİH HAKKI YOK

Durmaz, özel okula kaydı olan öğrencilere tercih hakkı tanınmadığını ifade ederek, “Puanı düşük olduğu için bir alt özel okula kayıt yaptıran, istediği okul gelmediği için 100 bin TL gibi fazla ücret ödeyen veli sayısı oldukça fazla. Şimdi puanları yükselmesine ve istedikleri özel okulu kazanabilmesine rağmen sistemde ‘okulunuzda bir değişim olmadı’ ibaresi yer alıyor. Yani tercih hakkı tanınmamış. Hatta iyi bir devlet okuluna kayıt yaptırmak isteyip puanı o dönem yetmediği için özel okula kayıt yaptıran veliler de olabilir. Her iki durum da aslında ciddi bir skandaldır. Özel okuldaki veliler isyan halinde ve mağdur olmuş durumdalar. MEB velileri mağdur etmeye devam ediyor. MEB’in inadı ve yaptığı hata velilere büyük maliyet olarak yansımış durumda” dedi.

‘VELİLER DAVA AÇMAYI DÜŞÜNÜYOR’

Duruma tepki gösteren veliler tercih hakkının sadece devlet okullarına tanınmasının doğru olmadığını söyledi. Veliler “Bu soru okullar açılmadan iptal edilmiş ve puanlara eklenmiş olsa biz istediğimiz okulu tutturmuş olacaktık. Şimdi 3-4 puanla okul burslarını kaçırdık, başka özel okula daha fazla para vermek durumunda kaldık” tepkisini gösterdi. Bazı veliler ise bu mağduriyetten dolayı MEB’e dava açmayı düşündüklerini ifade etti.