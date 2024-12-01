Öğrencilere bir öğün çok görülürken masraflar kamu kaynaklarından çıkacak

Yayınlanma: 01.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.12.2024 - 04:00

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi, il müftülüğü ve il milli eğitim müdürlüğü tarafından lise öğrencileri için “Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” düzenlenecek. Yedincisi yapılacak yarışma kapsamında dereceye giren ve umreye gönderilecek 162 öğrenciyle birlikte proje sürecinde toplam 995 öğrenci umreye gönderilmiş olacak. Kişi başı maliyeti yaklaşık 1200 dolar olan umre seyahatinin kamu kaynaklarından karşılanması da tartışma yarattı. Buna göre 162 öğrencinin umre seyahatinin kamuya maliyeti yaklaşık 6.7 milyon TL olacak. Öğrencilere okullarda bir öğün yemek verilmesi çağrısına kulak tıkayan iktidar ayrıca “kamuda tasarruf tedbirleri” kapsamında okullarda temizlikte de tasarrufa gitmişti.

TÜGVA’DAN ‘EĞİTİM’

Öte yandan gerici vakıflar ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde laiklik karşıtı uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. Samsun’da Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerici faaliyetleriyle öne çıkan, Bilal Erdoğan’ın da yüksek istişare kurulunda olduğu TÜGVA eğitim düzenledi. Eğitim, tepkilerin hedefindeki Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında yapıldı. TÜGVA, İstanbul Sultanbeyli’de ise liseler arasında yapılan “Şanlı Tarihimiz” bilgi yarışmasının finali için etkinlik yaptı.