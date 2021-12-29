Öğrencilerin üçte biri okuldan şikayetçi

29 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Ortaokullarda okuyan her üç öğrenciden biri, spor liselerinde okuyan her dört öğrenciden biri ve meslek liselerinde okuyan her iki öğrenciden biri; imam hatip, Anadolu ve fen liselerinde okuyan öğrencilerin ise yarısından fazlası, okulla ilgili olumsuz bir algı ve deneyime sahip.

Öğrencilerin üçte biri okulu hiç sevmiyor, hatta nefret ediyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) tarafından yapılan araştırmaya göre ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin üçte biri, okulu “kontrol ve disipline etme merkezi ya da güvenilir olmayan ve gereksiz bir yer” olarak görüyor.

İAÜ YUAM Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Soysal liderliğinde, Doç. Dr. Somayyeh Soysal ve Dr. Şeyma Dağ tarafından, ilkokuldan lise son sınıfa kadar olan düzeydeki toplam 1782 öğrenci ile “İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Okul Olgusuna İlişkin Metaforlarının Geniş Ölçekli Bir İncelemesi” adlı bir çalışma yapıldı. Öğrenciler, okulla ilgili yaşantılarını ve tecrübelerini ifade ederken “cehennem, düşmanların yuvası, mutsuzluk ve üzüntü yeri, güvensiz, korkunç yer, zaman kaybı, gereksiz yer, çöp kutusu, pis yer, adaletsiz yer, ahır” gibi benzetmeler kullandı.

ÖĞRENME YERİ DİYEN AZ

Katılımcı öğrencilerin yarısı ise okulu “olumlu”, “sevilesi” ya da “yaşanılası” bir yer olarak görüyor. Çocuklar okulla ilgili yaşantılarını ve tecrübelerini ifade etmek için “konfor, yatak, saray, cennet, güzel ve eğlenceli bir yer, yaşam, özel bir yer” gibi benzetmeleri seçiyor. Ancak öğrencilerin çok azı okulu “bilginin merkezi” ya da “öğrenmenin gerçekleştiği” bir yer olarak görüyor.

İAÜ YUAM Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Soysal, sonuçları şöyle değerlendirdi:

“Söz konusu araştırmada ortaya çıkan oranlar bizi hem çok üzdü hem de fevkalade düşündürüp endişelendirdi. Her ne kadar katılımcıların önemli bir kısmı okul için güzel şeyler söylese de her üç öğrenciden birinin okuldan nefret derecesinde hoşlanmaması çok acı. Üstelik bu oranlar öğrencinin cinsiyetine göre de değişmiyor. Kız öğrenci katılımcıların da, erkek öğrencilerin de üçte biri okulla ilgili oldukça olumsuz ifadeler kullanıyor. Her iki cinsiyette de okulu bilginin merkezi ya da öğrenmenin gerçekleştiği bir yer olarak görenler maalesef çok az.”

OKUL TÜRLERİNE GÖRE ALGI FARKLI

Doç. Dr. Soysal’ın verdiği bilgilere göre ilkokul, ortaokul, meslek liseleri ve spor liselerinde okuyan öğrencilerin, imam hatip, Anadolu liseleri ve fen liselerinde okuyan öğrencilere göre, okulla ilgili yorumları oldukça olumlu. Seviye olarak ise ilkokul öğrencilerinin tamamına yakını okulu olumlu olarak yorumluyor. Ancak ortaokullarda okuyan her üç öğrenciden biri, spor liselerinde okuyan her dört öğrenciden biri ve meslek liselerinde okuyan her iki öğrenciden biri, imam hatip liselerinde, Anadolu ve fen liselerinde okuyan öğrencilerin ise yarısından fazlası, okulla ilgili olumsuz bir algı ve deneyime sahip.