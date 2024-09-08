Öğretim yılının Çanakkale’den Gazze’ye adlı ilk dersine eğitimcilerden sert tepki

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

Yeni eğitim öğretim yılının “Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” dersi ile başlamasına eğitimciler karşı çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 81 ile gönderdiği yazıda dersin 40 dakika sürmesi planlandı. Dersin içeriği ise “Çanakkale Savaşı’nda Türk ve Filistin halklarının omuz omuza savaşarak gösterdiği kahramanlık ve fedakârlık anlatılarak; Gazze’deki direnişle, özgürlük ve vatanlarına olan bağlılıkları vurgulanacaktır. Bu şekilde, iki halkın tarihten gelen güçlü dostluk ve kardeşlik bağları öğrencilerin kalplerine dokunacaktır” sözleriyle açıklandı. Ders kapsamındaki zenginleştirme önerilerinde bulunan oyunlaştırma bölümünde ise öğrencilerden “Gazze direnişinden bir kahramanı canlandırması” beklendi.

‘MASUM BİR YAKLAŞIM DEĞİL’

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Başkanı Deniz Ezer tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Çocuklar niteliksiz eğitime mahkûm edilmişken MEB’in okullara Gazze üzerinden ideolojik hassasiyetle böyle bir ders akışı dayatması ümmetçiliği eğitim üzerinden dayattıklarını göstermektedir. Mustafa Kemal’i ağzına bile almayan iktidar, ümmetçilik anlayışıyla Gazze’yi, Çanakkale Zaferi ile bir tutarak emperyalizme karşı direnen bir halkın direnişini ve bağımsızlık ruhunu arıtıp, dini bir anlam yüklemeye çalışmaktır. Şeriat eksenli bir nesil yaratmak için kimi zaman tarikat ve cemaatlerle açık biçimde işbirliği yapılıyor. ÇEDES gibi projelerle, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adında bir programla dindar ve kindar nesil yetiştirmeye çalışanların bu tür yaklaşımlarının masum olmadığını elbette biliyoruz.”

PROPAGANDA ARACI

Eğitimci Nurcan Korkmaz ise “Eğitim müfredatla, kitap içerikleriyle, açılış dersleriyle adım adım bilimsellikten, laiklikten, cumhuriyet değerlerinden ve Atatürk’ten arındırılarak, siyasal islamcı bir çizgiye entegre edilmeye çalışılıyor. İktidar, kendi ideolojisinin ve politik söylemlerinin propaganda aracı olarak eğitimi kullanmaya devam ediyor. Bu ders planı da bunun bir parçası. ‘Gazze’de akan kana ve soykırıma hayır’ demek ile ‘Burası bizim vatanımızdır’ demek aynı değildir” dedi.

‘ATATÜRK’SÜZ EĞİTİMİ KABUL ETMİYORUZ’



Eğitim-İş dersin içeriğinde, tarihsel gerçekliklerin çarpıtıldığının ve Mustafa Kemal Atatürk’ün eksik bırakıldığının belirtti. Yapılan açıklamada “Çanakkale Savaşı, ordular arasında yürütülmüş bir savaştır, Gazze’de yaşananlar ise sivil insanlara karşı yapılan bir insanlık dramıdır, katliamdır, birbiriyle karşılaştırılamaz. Hazırlanan açılış dersi programında, bağımsızlık mücadelesinin en büyük lideri Atatürk’ün yer almaması, eğitim sistemimize yapılan ideolojik müdahalelerin bir yansımasıdır. Eğitim-İş olarak, Atatürksüz bir eğitim modelini kabul etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ALTERNATİF PROGRAM

Eğitim-İş söz konusu derse ilişkin alternatif bir ders programı hazırladıklarını belirtti. Yapılan açıklamada “Programda tarihsel süreçte Türk ve Filistin halkları arasında var olan kardeşlik bağının ve Çanakkale Savaşı’nda omuz omuza verdikleri mücadelenin vurgulanacak. Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verdiği Millî Mücadele, cumhuriyet, yurttaşlık, vatan sevgisi ve bağımsızlığa olan düşkünlük üzerinden işlenecek, sömürgeci devletlere karşı verilen mücadele anlatılacaktır” denildi.