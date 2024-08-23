Öğretmen atamaları Danıştay’a takıldı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 04:00

Yeni eğitim öğretim döneminin 9 Eylül’de başlayacak olmasına karşın 20 bin öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçları açıklanmadı. 2023 KPSS notuyla yapılacak atamalar önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “mülakat” ısrarına takıldı. Bakanlık 14 Mayıs’ta yönetmelikte değişiklik yaparak atamalarda KPSS notunun yüzde 50’sinin, sözlü sınavın yüzde 50’sinin genel nota etki etmesi kararlaştırıldı.

Atanamayan öğretmenler ve sendikalar “Yürütmenin durdurulması ve ilgili maddenin iptali” talebiyle dava açtı. Danıştay’a yapılan itirazlar henüz sonuçlanmazken MEB, atamalarda mülakat sürecini 10 Ağustos’ta sonlandırdı. Ancak top Danıştay’a atılarak sonuçlar açıklanmadı. Bu duruma öğretmen adayları tepki gösterirken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bakan Tekin, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’a “İptal olması durumunda mülakat ağırlığı 100 yüz olacak” dedi.

Danıştay ya mülakatları tekrarlayacak ya da mülakatları iptal edip KPSS notu üzerinden atamalar yapılacak. Danıştay’ın karar vermesine kadarki süreçte bakanlığın ücretli öğretmenlik uygulamasına başvurması, öğretmen istihdam sürecini askıya alarak ve düşük ücretlerle eğitimi sürdürmesi bekleniyor. Eğitimciler bu uygulamanın da kamuda eğitim seviyesinin düşmesine ve öğretmenlik mesleğinin değerinin aşağı çekilmesine neden olacağını vurguluyor.

‘MİNAREYE KILIF HAZIRLIYORLAR’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Her adımları bir kaos. Yargısal sürecin uzamasıyla atamaları geciktirip kamuda tasarruf sağlamayı hedeflediklerini düşünüyorum. Minareye kılıf hazırlıyorlar. Kendi memurlarını oluşturmak için ‘Öğretmen Meslek Yasası’ kapsamında getirilmesi hedeflenen öğretmen akademileri için kamuoyu zemini oluşturuluyor. Bu nedenle mülakatlardaki kriz yaratıldı” dedi.