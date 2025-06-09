Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en fazla kontenjanı sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği kadrolarına ayırdı. 7 Mayıs’ta sonuçlar ilan edilirken gözler mülakat tarihlerine çevrildi. Peki, Öğretmen ataması sözlü sınav (mülakat) yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2025 AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz belli olmadı. 7 Mayıs’ta yapılan açıklamada sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve tarihi daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl sözlü sınavlar belirlenen 20 ilde gerçekleştirilmişti. Sözlü sınav yerleri ve mülakat takvimi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

ayrıca duyurulacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi’ne göre KPSS’de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Mülakatta sorular elektronik kura ile belirlenecek ve komisyon adaya yönelteceği soruların yer aldığı soru cevap kağıdının çıktısını alacak.

Cevap kağıdında 3 soru yer alırken alana ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin örneklerle açıklanması, genel kültür, eğitim bilimleri gibi konu başlıklarından oluşacak.

Salon listelerinde ve sözlü sınav aday değerlendirme formlarında aday isimleri ve T.C. kimlik numaraları yer almayacak. Bunların yerine sözlü sınav giriş belgelerinde yer alan aday başvuru numaraları kullanılacak.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.